ASSE : Un supposé cadre de Puel n'en finit plus de décevoir

L'ASSE a battu Grenoble (3-2) vendredi à L'Etrat, en match amical. C'est en deuxième mi-temps que les Verts, menés à deux reprises, ont renversé les pensionnaires de L2. Mais sur la pelouse flambant neuve du stade Aimé Jacquet, les protégés de Claude Puel ont livré une première mi-temps de faible niveau face aux titulaires du GF38.

Krasso à la peine lui aussi contre Grenoble

Parmi eux, Jean-Philippe Krasso, aligné en attaque aux côtés de Maxence Rivera, a eu toutes les peines du monde à exister, même s'il a été à l'origine du but de Rivera. Et défensivement, c'est surtout dans les couloirs que les Verts ont souffert. A droite, le jeune Lucas Calodat (18 ans) s'est montré très tendre, et à gauche, Gabriel Silva a vécu une sale mi-temps. Dans sa zone, l'ancien stéphanois Yoric Ravet a fait des misères au Brésilien, qui s'est fait éliminer comme un débutant par Moussa Djitté sur le deuxième but grenoblois. Pas de quoi augmenter sa côte auprès de Claude Puel, à priori...