ASSE : un joueur majeur cristallise les tensions dans le vestiaire

MHSC - ASSE : Le brief d'avant match

L’ASSE serait bien inspirée de remporter le 123e derby de l’histoire contre l’OL en clôture de la 9e journée de L1 (20h45). Pour lancer sa saison d’une part et ensuite éviter d’angoisser ses propres supporters pendant toute la trêve internationale. En interne, la bonne ambiance ne serait pas à son comble en raison des mauvais résultats et du manque de connexion entre les joueurs et le staff de Claude Puel.

Un événement récent n’a de plus rien arrangé autour d’Yvan Neyou (24 ans). Selon L’Équipe, celui qui a été baptisé le « fils » (de Puel) cristallise les tensions au point que Mahdi Camara sur le banc contre les Girondins de Bordeaux (1-2), Timothée Kolodziejczak se serait élevé contre le fait que ce soit lui qui reprenne le brassard !

Romain Hamouma, plus ancien joueur au club, l’a finalement porté avant que Camara ne le récupère au match suivant. Sans doute replacé au poste de latéral droit, ce dernier devrait à nouveau l’avoir autour du bras contre les Gones.

