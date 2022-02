ASSE : un titulaire de Dupraz a failli passer à côté de sa carrière

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Revenu à l'ASSE dans le quasi anonymat l'été dernier après un prêt en National 1 à Quevilly-Rouen, Mickaël Nadé (22 ans) est parvenu à tirer son épingle du jeu chez les Verts. Relancé par Claude Puel en début de saison et désormais titulaire sous Pascal Dupraz, le défenseur ligérien reconnaît dans le Progrès être passé proche de manquer sa carrière.

« Je n'étais pas sérieux quand j'ai signé mon premier contrat »

« Je n’étais pas sérieux quand j’ai signé mon premier contrat. J’avais le statut pro mais je ne savais pas tous les sacrifices qu’il fallait consentir. Je n’ai pas fait ce qu’il fallait, il y a eu un relâchement. Dieu merci, j’ai été bien encadré et des personnes m’ont remis dans le droit chemin », a confessé l'intéressé qui n'était au départ pas très chaud pour partir à QRM, là où sa carrière a vraiment décollé.

« On m’a convaincu d’y aller, notamment Razik Nedder qui m’a dit que ce serait bien pour moi de quitter mon confort. Ce prêt m'a transformé, j’ai pris en maturité. Depuis petit, j’ai toujours été fort dans les duels. Je vois que j’ai beaucoup progressé au niveau de la lecture du jeu et du cardio notamment. L’intensité des matches n’est pas la même qu’en National. Je me sens mieux de match en match », a conclu Nadé, qui ne regrette absolument pas ce pari.