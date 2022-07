ASSE : un tour de force des Ultras se prépare contre Romeyer et Caiazzo au Tour de France

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Les amateurs de cyclisme en ont eu pour leur argent cette semaine sur le Tour de France. Jeudi, notamment, ils ont assisté à une étape alpestre dantesque remportée par le nouveau Maillot Jaune Jonas Vingegaard, loin devant un Tadej Pogaçar victime d’un coup de chaud inattendu.

Les prochaines étapes du peloton pourraient réserver leur lot de surprises... notamment celle du jour dont la ligne d’arrivée sera coupée à Saint-Étienne. Les Magic Fans ont ainsi invité les supporters de l’ASSE à manifester leur opposition aux dirigeants de l'ASSE en arborant des masques de clown à leur effigie !

« Toi aussi tu en as marre d'être gouverné par des clowns ? À l'occasion du passage du Tour de France, choisis ton masque favori et affiche ta détermination à faire faire demi-tour à la direction », lancent ainsi les MF91 sur Twitter en donnant la vedette à Roland Romeyer, Bernard Caiazzo et Jean-François Soucasse. Quel cirque.