ASSE : un ultime espoir pour Blitzer, Romeyer prend les devants des problèmes

La direction de l'ASSE n'ayant pas répondu à l'offre de David Blitzer dans la nuit de jeudi à vendredi, les négociations exclusives avec l'homme d'affaires américain ont officiellement pris fin au 1er juillet sans être prolongée.

Pour autant, cela ne veut pas dire que David Blitzer a totalement renoncé aux Verts. Le Progrès explique en effet que le boss de la Bolt Football Holding est toujours dans l'attente d'une réponse de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo concernant son offre. On en saura probablement plus lundi lors de la prise de parole annoncée de l'ASSE.

Vivant toujours dans le Forez contrairement à son acolyte Bernard Caïazzo qui est en exil à Dubaï, Roland Romeyer songerait de plus en plus à déménager et à renforcer sa protection rapprochée selon L'Equipe. Plus que jamais la colère gronde dans le Forez...

🚨 Après avoir fait une offre pour racheter l'#ASSE, Blitzer attend toujours une réponse de Romeyer et Caïazzo. En revanche, les négociations exclusives avec le milliardaire américain sont en effet terminées. À suivre...



Via @leprogres_asse pic.twitter.com/WSK1b8aXN4 — Sainté Inside (@SainteInside) July 1, 2022

Pour résumer Si l'ASSE et David Blitzer ont vu leurs négociations exclusives prendre fin, l'Américain n'a pas totalement renoncé aux Verts. Il attend toujours une réponse à son offre... Réponse qui est espérée pour lundi prochain. Pendant ce temps, Roland Romeyer anticipe la colère du Forez.

Alexandre Corboz

Rédacteur

