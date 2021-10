ASSE : un ultime sursis accordé à Puel, le match d'Angers décisif ?

Zapping But! Football Club ASSE - OGC Nice : Le débrief et la présentation du Derby

Lourdement battue sur la pelouse du RC Strasbourg (1-5), l'ASSE est dans une situation de plus en plus compliquée en Ligue 1. Entraîneur du 20e du championnat, Claude Puel voit également son avenir remis en question après l'humiliation alsacienne.

Si une rumeur née sur les réseaux sociaux à l'initiative du Quotidien du Sport laissait entendre que le manager des Verts pourrait être démis de ses fonctions dans les prochaines heures avec la mise en place de Laurent Huard comme entraîneur intérimaire en attendant l'arrivée d'un nouveau technicien, cela ne devrait pas être le cas selon Le Progrès.

Pour autant, l'ultimatum de quatre matchs fixé à Claude Puel se réduit déjà. D'après Le Progrès, le « sort de Claude Puel pourrait se jouer après la réception d’Angers vendredi ». Si la situation devient compliquée (pour ne pas dire intenable), les dirigeants hésitent encore à appuyer sur le bouton rouge du fait des indemnités de licenciement à payer du fait de l'imposant salaire du Castrais (220 000€/mois).

L'avenir de Puel ne tient qu'à un fil

De plus en plus contesté, Claude Puel pourrait ne plus être sur le banc de l'ASSE en cas de contreperformance vendredi prochain face au SCO Angers. L'ultime délai accordé au Castrais pour aller chercher enfin une victoire en Ligue 1.