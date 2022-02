ASSE : un Vert a rallié un club cher à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Le mercato hivernal ayant refermé ses portes, les grandes manœuvres internes vont commencer à l'ASSE. Le directeur de la cellule de recrutement, Jean-Luc Buisine, était sur la sellette depuis le départ de Claude Puel. Il lui avait été demandé de poursuivre sa mission jusqu'à fin janvier. A priori, elle devrait prendre fin prochainement. En attendant, c'est l'un de ses adjoints, Romain Barcq, qui a mis les voiles.

Arrivé en 2017 et chargé de l'analyse vidéo, Barcq s'est engagé avec Wolverhampton Wanderers. Les Wolves sont le club dans lequel Jorge Mendes, agent et ami personnel de Cristiano Ronaldo, a ses entrées. Il y place tous ses bons joueurs, surtout portugais ou ayant évolué dans le championnat lusitanien. L'entraîneur, Bruno Lage, est un compatriote, tout comme son prédécesseur, Nuno Espirito Santo. Barcq arrive donc non seulement dans un club plus ambitieux et mieux structuré que l'ASSE mais avec aussi un directeur sportif officieux très influent...

