ASSE : un Vert en pleine bourre coupé dans son élan ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Il est une évidence que l'ASSE profite en ce moment-même des excellents prestations de Mathieu Cafaro. Dans tous les bons coups face à Troyes, il y a plus de huit jours, l'ancien rémois a distribué deux passes décisives à destination de Cardona le week-end dernier sur le terrain d'Angers avec une victoire, 3-0.

Déjà deux cartons

Si les Verts ne peuvent plus se permettre, dans l'optique de la montée, de perdre des points en route, Cafaro, lui, va devoir se méfier. Car l'attaquant, souvent pour maladresse, a déjà écopé de deux cartons jaunes et va devoir se tenir tranquille lors des six prochains matches. Peu probable qu'oliver Dall'Oglio goûte à la possible suspension de celui qui est actuellement en pleine bourre.

Podcast Men's Up Life