ASSE : un Vert est revenu transformé de la CAN !

Lundi soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 2, Ibrahim Sissoko a inscrit un but magnifique pour l'ASSE. Sur une longue ouverture en profondeur de Michaël Nadé, l'attaquant malien a contrôlé le ballon avant d'armer une frappe croisée du gauche de vingt mètres, avant que le cuir ne touche le sol. Un but magnifique, le deuxième des siens ce soir (victoire finale 5-0), le neuvième de la saison à titre individuel. Leader offensif des Verts, Sissoko s'est transformé en locomotive pour tout le groupe, selon son entraîneur, Olivier Dall'Oglio, qui constate un changement depuis la CAN.

"Il nous a amené une sorte de leadership"

"Depuis qu'il est revenu de la Coupe d'Afrique, il nous a amené une sorte de leadership. Sur les trois jours, on a senti que sa présence avait rassuré un petit peu l'entourage, ses collègues. C'est à la fois un point de fixation, un joueur qui est dangereux par son jeu de tête et un garçon qui peut aussi prendre la profondeur donc, automatiquement, ça nous aide, ça nous soulage. On n'est pas obligé de jouer toujours sur du jeu court, on peut aussi allonger et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui (lundi). On a varié notre jeu. On était moins prévisibles. C'est pour ça qu'un garçon comme Ibra' (Sissoko) est important."

🆕📲 Un thread pour une mise à jour nécessaire ! 👇 https://t.co/m1XnPo21j3 pic.twitter.com/1nN95VBJTK — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 13, 2024

