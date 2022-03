ASSE : un Vert n'a pas marqué des points à Lille

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Auteur d'une petite prestation à Lille (0-0), Arnaud Nordin a confirmé vendredi qu'il avait un meilleur rendement en sortant du banc qu'en étant titulaire. Cela avait déjà été le cas lors de sa précédente titularisation à Clermont (2-1) après son entrée en jeu décisive face à Montpellier (3-1).

Wahbi Khazri, ménagé dans le Nord, sera frais et dispo vendredi contre Troyes. Et à ses côtés, il y a fort à parier que Pascal Dupraz renouvellera sa confiance à Denis Bouanga, en net regain de forme depuis son retour de la CAN...

Victime pour la 3ème fois des croisés, on pense à toi Kévin.



Force à toi KMP pour cette nouvelle étape difficile 💚 #ASSE pic.twitter.com/D9JLl7oEIy — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) March 12, 2022