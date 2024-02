ASSE : un Vert parti cet hiver ne s'en sort toujours pas

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Depuis un an, Gaëtan Charbonnier vit les montagnes russes. Recruté l'hiver dernier par l'ASSE pour relancer une équipe qui stagnait dans les profondeurs du classement de L2, le grand attaquant a assumé son rôle, marquant des buts décisifs. Buts ayant permis d'impulser une nouvelle dynamique et de replacer les Verts en première partie de tableau. Mais après quelques matches, Charbonnier s'est gravement blessé à un genou et a manqué toute la fin de saison.

Toujours pas de but pour Charbonnier avec Bastia

Revenu pour l'entame de l'exercice, il a manqué un pénalty lors de la 1ère journée contre Grenoble (0-1) et a peu à peu perdu sa place. En janvier, un an après son arrivée à l'ASSE, il a résilié son contrat pour rebondir à Bastia, où il a été expulsé dès son premier match. Depuis, comme le souligne le site Evect, il n'a toujours pas marqué... Le chemin de croix se poursuit pour l'ancien Auxerrois !

