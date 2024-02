ASSE : un Vert veut transformer le Chaudron en forteresse

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Forte de ses trois succès consécutifs, l'ASSE s'est replacée dans le haut du tableau et peut sérieusement espérer se qualifier pour les playoffs en fin de saison. Voire mieux car Angers, en perte de vitesse, n'est qu'à cinq longueurs. Interrogé par Evect, Dylan Chambost, qui était titulaire contre Annecy (2-1), estime que la clef d'une fin de saison réussie sera de transformer Geoffroy-Guichard en forteresse.

"Il faut que Geoffroy-Guichard redevienne une forteresse"

"On sait que les supporters sont là, on sait que c'est à nous de les emmener avec nous. On sait que c'est très important de bien commencer les matches, ici on doit imposer quelque chose à l'adversaire, commencer fort, le premier quart d'heure, la première demi-heure. C'est ce qu'on a su faire aujourd'hui, c'est toujours important de marquer tôt dans le match, ça donne de la confiance à tout le monde et ça les oblige à se découvrir et ça nous offre un peu plus d'espaces."

"On sait que si on veut atteindre nos objectifs, ça passe par des victoires à domicile. Il faut que Geoffroy-Guichard redevienne une forteresse, qu'on se sente fort, qu'on soit emmené par tout le monde et je pense que dans deux semaines, contre Auxerre, il y aura beaucoup de monde. À nous de valider ce résultat à Paris samedi prochain pour vivre une belle fête contre Auxerre. Il faudra encore gagner des matches."

