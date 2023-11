ASSE : un week-end cauchemardesque de bout en bout !

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

L'ASSE recevait Pau en ouverture de la 15e journée de L2 avec l'objectif de se relancer après deux défaites contre le Paris FC et Auxerre. Mais elle s'est ratée et a subi une troisième défaite consécutive (1-2) qui l'a rélègue à la 6e place du classement... Un nouveau coup d'arrêt alors qu'elle menait grâce à un but de Charbonnier, sur une percussion de Moueffek.

La réserve en chute libre, les féminines lanterne rouge

Le week-end a mal commencé pour le club forézien et les autres équipes ont aussi sombré. Les féminines ont perdu à Dijon (1-2) alors qu'elles menaient, ce qui les fait rechuter à la dernière place du classement. La réserve, elle, a chuté à Clermont (0-3) et se retrouve aux portes de la relégation en R1. Défaite aussi pour les U19 de Patrick Moreau, battus à Ajaccio (0-1), qui était dernier au classement...

U19 : Défaite face à un mal classé #ASSE https://t.co/4ygnVkTl5y — Envertetcontretous (@Site_Evect) November 27, 2023

