ASSE : une vive altercation avec Ruffier remonte à la surface

Stéphane Ruffier, c’est désormais de l’histoire ancienne à l’ASSE. Licencié par les Verts début janvier après avoir été mis au placard par Claude Puel en 2020, le gardien de 34 ans a depuis rebondi comme docteur à Bayonne. Ce rebond et le temps n’ont visiblement pas empêché Wilfried Rother de se rappeler de leur embrouille il y a cinq ans en Coupe de France. À l’époque à Raon-L’Étape, le défenseur de 30 ans avait eu un vif échange avec l’ancien portier de l’ASSE. Cet épisode l’a marqué au fer rouge.

« On a l'habitude chaque week-end avec lui, c'est un mongolien »

« Chaque début d’année, je souffle les bougies de l’événement. Ce mois-ci, avec la retraite de Ruffier, on en a encore plus parlé. J’aurais aimé que rien de tout cela ne se soit passé. Même si cette affaire ne m’a pas traumatisé. J’aurais aimé inscrire mon penalty et qu’on élimine Saint-Etienne, a-t-il rappelé dans L’Est-Éclair. Avant la séance, je croise Ruffier dans le rond central et lui dis simplement, pour détendre l'atmosphère, alors qu'il venait de détourner un penalty en Europa League, qu'il devait nous laisser la victoire. Il me répond, très sérieusement, que je le regarderai en Europa League. Je n'ai pas relevé. Je suis passé à autre chose. Avant, plus tard, d'aller frapper mon tir au but, que j'ai loupé. Stéphane Ruffier me dit alors de rentrer chez ma mère. On s'est alors pris le bec. Monsieur Moreira m'a un peu calmé. "Laissez, on a l'habitude chaque week-end avec lui, c'est un mongolien" dit-il. C'en est resté là, je n'imaginais pas que cette histoire allait créer la polémique. »