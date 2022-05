ASSE : une bévue irrécupérable commise par les Verts après Reims ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE va mal. Actuellement 18ème de Ligue de club de Roland Romeyer se rapproche de la Ligue 2, alors qu’il ne reste plus qu’une journée à disputer. Défaits à domicile par Reims (2-1), les Stéphanois ont commis une bévue irrécupérable après le coup de sifflet final de cette rencontre.

Gourna envoyé au feu... à 18 ans

Après la défaite, les Verts ont envoyé un jeune joueur de l’effectif, âgé de 18 ans, pour faire l’interview d’après-match : Lucas Gourna-Douath ! Un fait qui a choqué les supporters de l’ASSE, quand on connaît le nombre de joueurs plus expérimentés au sein du groupe stéphanois (Wahbi Khazri et Harold Moukoudi sont passés ensuite en zone mixte)...

& bordel de merde, quand on est dans un club qui perd à domicile, qui est 19eme de @Ligue1UberEats: on envoie pas un gamin de 18 ans en interview d’après match !!!



C’est là que tu vois que rien ne sonne correctement dans ce club. #ASSESDR — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 14, 2022

