ASSE : une bonne nouvelle se confirme pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Une bonne nouvelle se confirme pour l’ASSE. Yvann Maçon, qui a pu retouher le ballon en début de semaine à l’entraînement, va mieux et a donné de ses (bonnes) nouvelles avant le déplacement périlleux des Verts samedi à Angers (13h).

« Ça va très bien. L’évolution de ma rééducation est parfaite, mieux que ce que je pensais, a-t-il confié sur les ondes de France Bleu Saint-Étienne. Ça avance super bien. Le plus dur est clairement derrière moi. Je me suis senti soutenu par tout le club, ça a fait du bien au moral. Les 45 premiers jours, je ne devais pas poser le pied pour que ça cicatrise. Le plus difficile, c’était de remarcher, je n’avais plus l’habitude. Poser le pied, ça me faisait des sensations nouvelles. Il y a des hauts et des bas dans la rééducation. Parfois on ne progresse pas et c’est dur. Du coup, j’ai le préparateur mental du club qui est à ma disposition et qui me donne quelques astuces. Je ne sais pas du tout quand je serai de retour sur les terrains et opérationnel. J’espère le plus vite possible. Je me sens bien, de mieux en mieux. »

Maçon veut jouer partout sur le terrain !

Ce même Maçon en a profité pour évoquer la saison délicate de l’ASSE et se dit prêt à satisfaire Claude Puel dès qu’il sera sur pied. « On vit une saison compliquée. On est un groupe assez jeune, c’est l’apprentissage du haut niveau. Il y a des petits détails au niveau amateur ou inférieur qu’on ne paye pas, au haut niveau on les paye. C’est ce qui nous fait défaut mais avec le temps les joueurs sont motivés, a-t-il ajouté. On est tous là pour le même combat, rester au haut niveau et ramener le club au plus haut niveau. Moi, le staff, tout le monde aimerait que je retrouve les terrains d’ici la fin des saisons. Après, c’est mon corps, ce n’est pas moi qui suis maître de ça. La saison prochaine, à quel poste je jouerai ? Là où le coach me mettra ! (rires) Soit latéral gauche, soit latéral droit. Je ne doute pas de revenir à mon niveau d’avant blessure, je travaille pour. »