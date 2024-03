Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

On savait que l'ASSE allait se déplacer au stade Charléty sans certains de ses éléments. Anthony Briançon, notamment, sorti avant la fin du match contre Annecy. Et Ibrahima Wadji, bien entendu, qui ne cesse de rechuter depuis des mois.

Olivier Dall'Oglio, face au PFC, doit également faire sans Florian Tardieu et Mathieu Cafaro, absents de dernière minute pour cause de gênes musculaires. On note le retour de Monconduit au milieu de terrain et l'apparition, devant, de Mayilla.

👤 Les 18 Verts convoqués pour #PFCASSE ! 👊💚



Thomas Monconduit fait son retour de suspension, Enzo Mayilla sa grande première ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 1, 2024

