ASSE : une figure de l’OGC Nice pâtit du petit bijou de Khazri à Metz

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

En inscrivant un but de 68 mètres samedi lors de FC Metz – ASSE (1-1), Wahbi Khazri s'est offert un record de Ligue 1. En effet, depuis l'arrivée dans le championnat français de la société de statistiques Opta en 2006, aucun autre joueur n'avait marqué d'une aussi longue distance.

C'est simple, seuls trois joueurs avaient déjà marqué de plus de 60 mètres : le tunisien Saber Khalifa avec l'ETG en 2013 (64,3m face à Nice) et surtout l'ancien vert et emblématique joueur de l'OGC Nice David Hellebuyck (42 ans), ancien détenteur du record avec 66,2m lors d'un match entre le Gym et Caen le 17 mai 2008.

Retiré des terrains depuis 2012 après cinq saisons (et 9 buts) avec Nice, David Hellebuyck perd donc son seul record en Ligue 1 au profit d'un Wahbi Khazri qui marche actuellement sur l'eau...