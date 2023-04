ASSE : une figure de l’OM et des Verts de retour à Saint-Etienne, record battu !

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Un glorieux ancien sera présent pour le choc entre l’ASSE et le FC Metz, samedi à Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 32e journée de Ligue 2 (15h). Comme But! vous l’a annoncé en début de semaine, le Brésilien Brandão (42 ans) fera bel et bien son retour à l’Etrat à cette occasion. Le club forézien a confirmé la nouvelle hier soir par un communiqué qui sent bon le sacre stéphanois en Coupe de la Ligue il y a dix ans.

Record d’affluence de la saison déjà battu !

« 10 ans après avoir fait trembler les filets du Stade de France lors de la finale de la Coupe de la Ligue et verser dans l’ivresse des milliers de supporters stéphanois, Brandao revient à Saint-Étienne pour rencontrer le Peuple Vert ! (…) Une décennie plus tard, presque jour pour jour, Brandao revient dans le Forez pour vous rencontrer lors d’une séance de dédicace au Musée des Verts ce samedi 22 avril de 13h à 14h. Quelques minutes plus tard, il donnera le coup d’envoi fictif d’ASSE-Metz (15h) dans un Chaudron qui, à trois jours de la rencontre, a déjà battu son record d’affluence de la saison ! »

🤗 Unique buteur lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2013, @brandaofficiall revient, dix ans après, à la rencontre des supporters stéphanois 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 19, 2023

