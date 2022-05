ASSE : une figure forte du FC Nantes pour succéder à Dupraz ?

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Pascal Dupraz ne sait pas de quoi son avenir sera fait à l’ASSE. Arrivé mi-décembre pour prendre la succession de Claude Puel et relancer une équipe à la dérive, le Haut-Savoyard n’a pas partiellement réussi sa mission puisque les Verts sont toujours barragistes de Ligue 1.

Son futur sera fixé en fin de saison lorsqu’on saura dans quelle division l’ASSE évoluera en 2022-2023. D’ici là, le nouveau triumvirat à la tête du club ligérien s’est engagé à ne pas démarcher d’autres entraîneurs. Même si le statu quo demeure donc, plusieurs noms ont déjà émerge pour succéder à Dupraz.

Le premier reste Laurent Batlles, revenu vivre à Veauche, dans la banlieue cossue de Saint-Étienne, où sa famille se plaît et veut rester. L’affaire, malgré tout, est loin d’être pliée. C’est pour cette raison que L’Équipe avance que le nom de Michel Der Zakarian est également avancé. Mais l’ancien coach du FC Nantes doit encore une année de contrat à Brest (plus une troisième en option) et l’ASSE ne disposera pas d’une enveloppe très importante pour se payer un nouvel entraîneur.

⚽️ Remaniement sur les bancs en Ligue 1

🚴‍♂️ Démare et re-démare

🥊 Bakole, un vrai prince contre Yoka



La une du journal L'Équipe de ce vendredi 13 mai pic.twitter.com/nKkCGXRHOZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 12, 2022

Pour résumer Alors que l’avenir de Pascal Dupraz ne devrait pas être réglé avant la fin de la saison sur le banc de l’ASSE, les dirigeants du club forézien ne devraient démarcher aucun entraîneur. Mais des premières pistes apparaissent.

Bastien Aubert

Rédacteur