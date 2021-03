ASSE : une grande nouveauté pour les Verts à Angers

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au RC Lens

Claude Puel ne désarme pas le moins du monde. Pleinement conscient de la tâche qui attend l’ASSE jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur des Verts a rappelé à ses ouailles l’importance du déplacement à Angers demain à la mi-journée (13h).



« Nous avons 10 finales à jouer. À chaque fois, on devra avoir cette mentalité. Il faudra tout donner. Angers ? Ils ont un gros bloc défensif, ils sont coriaces, jouent bien en contre avec un jeu assez direct, a-t-il martelé hier en conférence de presse. C’est un adversaire difficile à jouer avec des lignes compactes, denses. Je m’attends à un match difficile mais ils le sont tous (…) Encore une fois, on est conscient de la situation dans laquelle on est. Les joueurs sont prêts mentalement à tout donner. »

Millot n'a arbitré aucun des deux clubs cette saison

Pour ce faire, les Verts compteront sur une grande première pour eux cette saison. Assisté de Stéphane Bré et Christian Guillard, Benoît Millot sera au sifflet de cette rencontre comptant pour la 29e journée de L1. L’officiel de 39 ans n'a encore arbitré aucune des deux clubs depuis le début de l’actuel exercice.