ASSE : une grande nouvelle est tombée sur Larsonneur !

Trois jours après la nouvelle défaite contre Pau (2-1) et quatre jours avant le déplacement sur la pelouse d'Amiens, les joueurs de l'AS Saint-Étienne reprenaient ce mardi matin le chemin de l'entraînement. L'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, privé de nombreux joueurs ces derniers matchs, aurait reçu deux bonnes nouvelles lors de cette séance.

D'après nos confrères d'Envertetcontretous, cinq joueurs auraient manqués cet entraînement collectif. Il s'agirait de Gautier Larsonneur, Mahmoud Bentayg, Thomas Monconduit, Stéphane Diarra. Mais Gautier Larsonneur, victime d'une entorse acromio-claviculaire de l'épaule gauche, et Ibrahima Wadji, qui se remet d'une blessure aux adducteurs, auraient fait leur retour sur les pelouses de l'Étrat, effectuant quelques courses. L'attaquant sénégalais aurait même retouché le ballon.

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du