ASSE : une grande réunion entre supporters, joueurs et staff s’annonce explosive !

Comme tout fidèle supporter qui se respecte, un fan de l’ASSE est décontenancé quand il voit son club en difficulté. Cette saison, les Verts expérimentent cette dure réalité sur plusieurs fronts. En plus de résultats sportifs calamiteux, le club ligérien enchaîne les camouflets au mercato (Niang, Saliba et plus récemment Mohamed) et donne l’impression de naviguer à vue au sein de sa gestion.

Sur ce dernier point, le récent départ de Xavier Thuilot est le dernier exemple en date. Les supporters de l’ASSE en ont donc ras-le-bol. Les Magic Fans ont ainsi appelé à un rassemblement ce samedi 30 janvier à 10h15 au centre Robert-Herbin à la veille du périlleux déplacement à Nice comptant pour la 22e journée de L1 (13h).

« Nous y rencontrerons les joueurs et le staff, que nous ne laisserons pas salir à nouveau ce que nous avons de plus cher », indique un communiqué des MF91. On notera qu'une réunion sur le terrain d'entraînement a également lieu en ce moment entre les ultras et les joueurs stéphanois...