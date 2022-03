ASSE : une grosse menace se précise en cas de retour de Khazri et Crivelli contre Metz

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Alors que du côté de Pascal Dupraz on a entamé une course contre la montre pour récupérer Wahbi Khazri et Enzo Crivelli pour le choc du week-end, le match de la peur entre l'ASSE et le FC Metz n'est peut-être pas le plus propice à relancer un blessé.

En effet, les hommes de Frédéric Antonetti comptent parmi les plus virils de Ligue 1 et ce n'est pas un hasard si les Grenats s'affichent à la dernière place du classement du fair-play avec 63 cartons jaunes et 5 rouges.

Metz, une équipe qui fait des fautes grossières

Des exclusions pas toutes imméritées quoi qu'en dise le coach corse de Metz. Par exemple, la dernière en date, celle de Vincent Pajot, a valu cinq matchs de suspension à son auteur pour avoir sérieusement blessé le nantais Marcus Coco.

Sur toutes les exclusions messines, seules deux (Bronn contre le PSG et Boulaya à Bordeaux) se révèlent des gestes d'agacement. Toutes les autres le sont pour un excès d'engagement...