ASSE - Troyes : une jolie manita pour se relancer... les notes des Verts

LARSONNEUR (5,5)

Son coup de gueule après la défaite à Dunkerque (0-1) semble avoir eu du bon. Face à des Troyens complètement hors sujet, il n'a strictement rien eu à faire si ce n'est une jolie envolée sur un tir de Ripart (86e). Sa soirée la plus tranquille de la saison.

APPIAH (6)

Il avait un client en face de lui avec Rafiki Saïd mais on ne l'a pas vu. Et il a délivré deux ou trois bons centres en deuxième mi-temps.

BRIANCON (6)

On l'a senti nerveux en début de match mais il a fini fort, avec des interceptions et un but, d'une tête rageuse.

NADE (6), puis PETROT

Nadé a remporté la plupart de ses duels en imposant son physique, et il a délivré une passe décisive à Sissoko sur une longue ouverture. Remplacé par PETROT.

MACON (7)

Après sa piteuse prestation à Dunkerque, il a montré son meilleur visage. C'est lui qui a initié l'ouverture du score avec son centre prolongé par Ndiaye dans les filets du pauvre Alemdar. Et il s'est offert le plus joli but de la soirée d'une superbe frappe du droit en lucarne.





MONCONDUIT (6), puis FOMBA

Tardieu malade, Monconduit a pris sa place en sentinelle. Et il a livré son meilleur match depuis longtemps en déployant une agressivité contagieuse. Remplacé par FOMBA.

Sissoko a fait beaucoup de bien

MBUKU (6), puis BOUCHOUARI

Milieu droit, Mbuku a beaucoup provoqué, tout en se montrant concerné à la perte du ballon. Son but a récompensé son bon match. Remplacé par BOUCHOUARI, beaucoup moins tranchant.

MOUEFFEK (6)

Le Marocain n'a pas donné sa part aux chiens dans le pressing. Sans baisser le pied, jusqu'au coup de sifflet final.

CHAMBOST (6)

En relayeur, il n'a pas hésité à mettre le pied, ce qui n'est pas vraiment dans ses habitudes. Et avec le ballon, il a été propre, délivrant une passe décisive à Mbuku.

CAFARO (6), puis RIVERA

Cafaro a été très présent en début de match, amenant les premières situations avec ses centres (3e, 13e). Avant de délivrer une passe décisive pour Briançon. Remplacé par RIVERA, qui a donné un très bon ballon à Cardona (84e).

SISSOKO (6), puis CARDONA

Pour son retour, Sissoko a fait beaucoup de bien à l'équipe par sa présence athlétique. Auteur du deuxième but, il a eu droit aux applaudissements du Chaudron à son remplacement par CARDONA. Inspiré dans ses appels, l'ancien brestois a eu plusieurs balles de but, mais il a manqué d'opportunisme et de réussite, avec un tir repoussé par le poteau d'Alemdar (84e).

