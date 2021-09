ASSE : une légende colle un tacle monumental aux Verts actuels

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

De 1972 à 1983, Gérard Janvion a fait régner la loi dans le couloir droit de l'AS Saint-Etienne. L'intraitable Martiniquais a participé aux grandes victoires des Verts de cette période, méritant sa place dans la légende de l'ASSE. Le Progrès a pris de ses nouvelles et n'a pas eu à le regretter. En effet, Janvion a pris ses distances avec le football actuel, sur lequel il jette un regard amer. Et balance un immense tacle aux joueurs actuels, notamment certains Stéphanois placardisés…

« J’ai décroché avec le sport de haut niveau. On entend tout et rien, ça m’agace. Il paraît que les joueurs actuels ont des états d’âme ? Ça m’énerve un petit peu. Se lamenter parce qu’ils vont à Paris et ne jouent pas, c’est indécent. Ils prennent l’oseille et ils se plaignent ? Quand j’entends que même à l’ASSE, il y en a qui sont au placard à 200.000 euros par mois, je suis sidéré. Ils n’ont pas remporté un seul titre. Ils disent qu’ils prennent beaucoup d’argent parce que leur carrière est courte. Ils ont raison, ils ne font que de brèves apparitions sur le terrain. Et encore quand ils daignent sortir de leur bonne planque (rires). »

