ASSE : une légende des Verts ne digère pas l'élimination en Coupe de France

Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Depuis hier, et l'officialisation de son arrivée, l'ASSE dispose donc d'un nouvel entraîneur en la personne de Olivier Dall'Oglio qui a succédé à Laurent Batlles. Qui aura la lourde tâche de remettre les Verts dans le droit chemin, eux qui restent sur six défaites consécutives, que ce soit en Ligue 2 et en Coupe de France.

Le week-end dernier, les Stéphanois ont comme vous le savez été battus par le Nîmes Olympique (0-1) au terme d'un énième match pitoyable. Et si l'ancien Vert de la grande époque, Dominique Bathenay, se réjouit de la venue de Dall'Oglio, il ne comprend toujours pas certains choix opérés lors du match de Coupe dans le chaudron de Geoffroy-Guichard. Des propos accordés au site PoteauxCarrés.

"Pas une bonne chose"

"Olivier Dall’Oglio a été mon adjoint une saison il y a 15 ans quand j’avais succédé à Bruno Metsu à la tête de la sélection des Emirats Arabes Unis. J’avais côtoyé Olivier au Nîmes Olympique quand j’entraînais l’équipe première et qu’il s'occupait du centre de formation. C’est quelqu’un de posé, de réfléchi, de relativement calme(...)C'est un garçon organisé, porté par le jeu. C’est quelqu’un d’assez pondéré. Je lui souhaite beaucoup de courage et de bonheur. Il arrive à Saint-Etienne dans un contexte pesant, l’avenir du club est incertain à tous les niveaux(...)

"Tout s’est un peu détraqué à Sainté. On pensait que les Verts avaient enfin trouvé une défense fiable et solide mais ils recommencé à prendre beaucoup de buts. Et en plus ils viennent de perdre contre Nîmes en Coupe de France chez eux alors que c’était un moyen de se remettre un peu la tête à l’endroit. L’ASSE a décidé de se passer de beaucoup de joueurs chevronnés pour ce match. J’ai vu que les Verts ont joué cette rencontre avec de très nombreux jeunes inexpérimentés. C’est bien mais ils sont éliminés. Au niveau de la confiance, c’est pas terrible. La fatigue elle s’en va quand on gagne. Je ne pense pas que c’était une bonne chose de ménager autant de joueurs."

