ASSE : une légende des Verts parle du mythe Robert Herbin

Il y a eu beaucoup de témoignages d'anciens Verts au moment du décès de Robert Herbin le 27 avril dernier. Il faut dire que le Sphinx avait marqué trois décennies de l'AS Saint-Etienne, en tant que joueur de 1957 à 1972 puis comme entraîneur, de 1972 à 1983 et de 1987 à 1990. Il manquait le souvenir de Rachid Mekhloufi, qui a été son partenaire en 1957-58 et de 1963 à 1968. Il est arrivé dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

"Il était très intelligent sur le terrain et en dehors"

"Au début il n'était pas très costaud et il a fallu qu'il travaille pour être titulaire. Roby était un garçon qui ne se livrait pas beaucoup, sauf sur le terrain. Il était très timide, réservé, distant même, mais attention, on l'aimait tous ! Entre nous, il y a eu une entente extra dès le départ. On se passait et repassait le ballon, on marquait des buts, on prenait beaucoup de plaisir. Il était très intelligent sur le terrain et en dehors. Il aimait le foot, il était impressionnant."