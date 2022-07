ASSE : une légende des Verts prédit la vente du club

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Le 13 avril 2021, les deux actionnaires de l'AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui sont à la tête du club stéphanois respectivement depuis 2004 et 2006, ont annoncé leur intention de vendre l'ASSE. Mais après plus d'un an d'innombrables rumeurs et candidats au rachat, le club forézien n'est toujours pas vendu.