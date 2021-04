ASSE : une légende des Verts revient sur le divorce avec Stéphane Ruffier

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Dépossédé par Stéphane Ruffier de son record de matchs dans les buts de l'ASSE, l'immense Ivan Curkovic n'a gardé aucune rancœur à l'égard du Bayonnais. Au contraire, à chaque passage dans le Forez avant la pandémie, « Curko » a toujours salué son successeur. Un successeur qu'il appréciait et dont il n'a pas tout compris à la mise à l'écart.

« Il y a comme une forme d'amertume »

Sans faire de vagues pour ne pas vexer ni les dirigeants ni Claude Puel, Ivan Curkovic est quand même revenu dans les colonnes du Progrès sur ce divorce douloureux, soldé par le licenciement pour faute grave de Stéphane Ruffier.

« Je ne peux pas rentrer dans certains détails que je ne connais pas. Mais, j’ai l’impression qu’il y a eu un conflit, quelque chose entre lui et le coach. Stéphane a été un très bon gardien. Il a fait beaucoup de bien à l’ASSE. Il a eu du mérite et a beaucoup apporté. Les divorces, ça fait mal. On a perdu un grand joueur qui a marqué, à sa façon, l’histoire du club. Partir comme ça, il y a comme une forme d’amertume », a expliqué le gardien de l'épopée.