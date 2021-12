ASSE : une nouvelle banderole anti direction à L'Etrat, le départ de Puel n'a rien changé

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Et une banderole de plus... Au lendemain de la déroute contre Rennes (0-5), et malgré l'éviction de Claude Puel, les Ultras de l'ASSE ont tenu à afficher leur détermination à voir partir le duo Caiazzo-Romeyer avec cette banderole : « Puel : N'oublie pas Romeyer et Caïazzo dans tes valises ». Une banderole signée des Green Angels.