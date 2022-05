ASSE : une nouvelle catastrophe pend au nez des Verts à Nice

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pascal Dupraz a reçu une excellente nouvelle cette semaine à l’Etrat : Falaye Sacko est revenu à l’entraînement ! La meilleure recrue hivernale de l’ASSE a même retouché le ballon et pourrait venir prêter main forte aux Verts d’ici à la fin de la saison. Pour le déplacement de mercredi prochain à Nice (19h), le défenseur stéphanois sera évidemment trop juste.

Et cela n’est pas franchement une bonne nouvelle quand on sait qu’un souvenir cuisant de Lorient planera sur la tête des Verts : Ruddy Buquet. Pour rappel, c'est lui qui officiait pas plus tard que le 8 avril dernier lors du naufrage au Moustoir contre le FC Lorient (2-6).

De là à redouter une nouvelle catastrophe à l’Allianz Riviera ? Pas si sûr puisque le dernier match arbitré par l’officiel à Nice entre les deux formations avait tourné à l’avantage de l’ASSE. C’était dans un autre temps : le 19 novembre 2011 (2-0) au Stade du Ray. Un certain Christophe Galtier était alors l’entraîneur des Verts...

Pour résumer En pleine préparation du match contre l’OGC Nice mercredi prochain pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 (19h), l’entraîneur de l’ASSE Pascal Dupraz a enregistré une nouvelle peu rassurante : Ruddy Buquet arbitrera le match !

Bastien Aubert

Rédacteur