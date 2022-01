ASSE : une nouvelle encourageante tombe avant le RC Lens

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Pascal Dupraz n’est pas du genre à être une petite nature. En revanche, le nouvel entraîneur de l’ASSE a déjà prouvé depuis qu’il a posé le pied à l’Etrat qu’il pouvait se montrer superstitieux, en inversant notamment les bancs de touche du côté de Geoffroy-Guichard...

La nomination de François Letexier au sifflet du match contre le RC Lens, samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 (17h), pourrait ainsi le faire sourire. Car comme le rappelle le site Poteaux Carrés, les deux dernières rencontres des Verts que l’officiel a arbitrées ont été deux derbies : l'un perdu à l’OL en novembre 2020 (1-2) et l'autre avec un nul à la clé au match aller en octobre 2021 (1-1).

Le bilan de l’ASSE avec Letexier reste toutefois dans le positif (3 victoires, 3 nuls et 2 défaites) et les supporters des Verts se rappellent sans doute même qu’il avait accordé un penalty aux Verts. Autant de nouvelles encourageantes pour Dupraz avant de recevoir des Sang et Or invaincus en 2022.

