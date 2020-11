ASSE : une nouvelle figure forte du LOSC a marqué Loïc Perrin au fer rouge

L’histoire entre l’ASSE et Christophe Galtier restera gravée à jamais. Entraîneur principal des Verts entre 2009 et 2017, le Marseillais a depuis pris en main le LOSC avec une certaine réussite. Choisi en décembre 2017 pour remplacer Marcelo Bielsa, l’ancien coach des Verts incarne parfaitement le projet mis en place par Gérard Lopez dans le Nord au point d’être devenu une nouvelle figure emblématique du club.

Galtier l’était auparavant à l’ASSE, où son ancien capitaine Loïc Perrin se rappelle de lui comme l’un de ses meilleurs souvenirs en tant qu’entraîneur.

« L'entraîneur qui m'a le plus marqué ? S’il ne faut en citer qu’un, Christophe Galtier, déclare l’ancien capitaine de l’ASSE dans Le Progrès. On a passé huit ans ensemble, c’est énorme et je trouve que c’est passé super vite. Quand il est arrivé, on était un peu dans la me***. Il n’avait aucune expérience, il a fait ses preuves. J’ai aimé comment il a repris l’équipe, sa relation avec les joueurs, sa façon aussi de recruter. Il avait tout compris au club. Il correspondait à ses valeurs. Avec Lille, il a plus que confirmé. Là où il a réussi à les emmener, c’est incroyable. À une autre échelle, avec d’autres moyens, il a fait pareil à Saint-Étienne. »