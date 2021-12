ASSE : une nouvelle menace prend forme pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE fait partie des clubs de L1 qui risquent d'être fortement impactés par la CAN... si celle-ci a bien lieu malgré la crise sanitaire qui impacte le continent africain. Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Harold Moukoudi, Yvan Neyou et Saidou Sow devraient prendre part à la compétition. Mais Mahdi Camara pourrait s'ajouter à la liste.

En effet, Camara fait partie de la liste des 40 joueurs présélectionnés par la Gambie pour disputer la prochaine CAN, en janvier. Une présence qui prouve bien l'envie du coach belge Tom Saintfiet de voir le Martégal intégrer sa sélection.

Gambia Coach Tom Saintfiet has released a provisional 40-man squad ahead of our debut in the African Cup of Nations next month. The Belgian will trim the list to a final 28 players, before the tournament. pic.twitter.com/ADIwxTrfx8