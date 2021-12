ASSE : une nouvelle option émerge pour remplacer Puel, la vente menacée ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Claude Puel et l’ASSE, c’est bientôt fini. Nommé manager général en octobre 2019, le Castrais n’a pas résisté à la dernière débâcle d’hier à domicile devant le Stade Rennais (0-5). Mis à pied par ses dirigeants, le coach des Verts va gentiment attendre qu’on lui montre la porte de sortie.

En attendant se pose la question de son remplacement en prenant. En compte le côté très procédurier de l’intéressé, et que son cas soit réglé juridiquement, il apparaît peu probable que le nouvel entraîneur débarque dès demain matin, jour de la reprise de l’entraînement à l’ASSE. Trois noms sont déjà sortis du chapeau : Pascal Dupraz, David Guion et Jean-Louis Gasset.

Une autre option - moins onéreuse - émerge et pourrait être liée à une vente de l’ASSE : la solution interne, jusqu’à la trêve. « Le club se trouvant en vente, les candidats au rachat pourraient également avoir leur mot à dire, fait savoir L’Équipe. Le repreneur pourrait refuser de devoir à la fois payer un éventuel procès aux prud’hommes avec Puel et le licenciement de son successeur. »

Si cette thèse était retenue, deux tandems se retrouveraient alors en concurrence pour remplacer Puel chez les Verts : Julien Sablé-Jean-Luc Dogon, entraîneur des moins de 19 ans, contre Laurent Huard-Razik Nedder, directeur du centre de formation et entraîneur de la réserve.

