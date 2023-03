ASSE : une nouvelle récompense pour Nkounkou

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il est certes descendu d'un échelon mais Niels Nkounkou ne peut que se féliciter d'avoir rejoint l'AS Saint-Etienne en janvier ! Après des expériences plus ou moins difficiles à Everton, au Standard et à Cardiff, le latéral gauche exploite enfin son gros potentiel dans le Forez, même s'il reste largement perfectible, notamment dans le jeu défensif. Et il en est justement récompensé.

71% des votes en sa faveur !

Fin février, il a été élu meilleur joueur de L2 pour le mois écoulé avec 51,5% des votes. Il avait alors marqué un but et délivré quatre passes décisives. Il a ensuite été convoqué pour la première fois en équipe de France Espoirs, même si ses débuts face à l'Angleterre (0-4) ont été compliqués. Et enfin, ce mercredi, le site de l'ASSE révèle que les supporters stéphanois l'ont désigné meilleur joueur du mois de mars, au cours duquel il a égalisé contre Amiens (1-1) et délivré une passe décisive au Havre (2-2). Et ce au terme d'un véritable plébiscite (71% des votes) ! Vivement la suite, pour lui comme pour les Verts !