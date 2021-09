ASSE : une nouvelle signature actée pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

On n’arrête plus Roland Romeyer. Si l’homme fort de l’ASSE a laissé les clés du camion à Jean-François Soucasse depuis plusieurs mois, son influence au sein de son club de cœur ne se dément pas.

En début de semaine, on l’a ainsi entendu sur le possible rachat de l’ASSE, qu’il espère finalisée d’ici à 2022. En parallèle, ce même Romeyer a signé un partenariat avec l’Union Sportive et Gymnique de La Fouillouse.

« Pour cette nouvelle saison 2021-2022, l'USG La Fouillouse est fière de devenir un club associé de l'ASSE. Merci à Roland Romeyer et Jean François Soucasse, a expliqué le club partenaire sur les réseaux sociaux. Cette signature va permettre : un conseil technique pour nos éducateurs lors d'un stage d'échanges, l'obtention de places pour les matchs principalement pour les jeunes licencié(e)s du club et une mise en avant de nos meilleurs éléments de l'école de football. » On peut évidemment penser que l’ASSE pourrait récupérer à terme les fruits de cette nouvelle collaboration.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

PUEL 2 ANS APRES ...

L'entraîneur des Verts garde la cote. Justifié ? Etat des lieux et paroles de supporters.



Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ #ASSE https://t.co/RKTS1YMZYr pic.twitter.com/eKjAbnT2pI — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 15, 2021