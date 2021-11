ASSE : une offre de rachat se détache enfin, son montant a fuité !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La date fatidique est arrivée. Ce mardi 23 novembre, on devrait enfin savoir si un candidat est officiellement retenu pour le rachat de l’ASSE. Et, surtout, si ce dernier entre en négociations exclusives avec les deux actionnaires majoritaires du club stéphanois. Rien ne dit qu'une annonce sera faite dès aujourd’hui. Et rien ne dit, non plus, que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer soient à cette heure d'accord sur le repreneur.

En revanche, comme déjà évoqué hier soir, il semble bien que trois candidats soient encore en lice. Et non deux, avec le projet d'Olivier Markarian, ancien président de la société Markal et sponsor des Verts, et celui, révélé sur notre site en exclusivité, de Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer. Un troisième repreneur, dont l'identité n'a jamais filtré depuis des semaines, et qui a parfaitement respecté les règles de confidentialité édictées par le cabinet d'audit KPMG, serait dans la course.

Malgré ce flou artistique, France Bleu Saint-Étienne confirme qu’une offre serait bel et bien de l'ordre de 18 millions € pour les actionnaires, auxquels il faut compter plusieurs dizaines de millions pour éponger la dette et injecter de l'argent sur le marché des transferts.

À voir si cela se vérifie dans les prochains jours.

« l'une des 2 offres (projet Markarian ou projet Roussier) serait de l'ordre de 18 millions € pour les actionnaires (auxquels il faut compter plusieurs dizaines de millions pour éponger la dette et injecter de l'argent sur le marché des transferts). »



