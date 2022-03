ASSE : une petite chance de revoir Sacko cette saison ?

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Hier après-midi, RMC annonçait que Falaye Sacko souffrait d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Touché au bout de dix minutes contre Troyes (1-1), le défenseur malien, débarqué à l'ASSE à la toute fin du mercato hivernal, semblait alors parti pour manquer la fin de saison et ne plus reporter le maillot vert, lui qui s'est engagé pour six mois. Mais ce mercredi, Foot Mercato rectifie le diagnostic de la radio.

Selon le média, Falaye Sacko souffrirait en fait d'une entorse du ligament interne du genou droit. En conséquence, il sera absent deux mois mais ne sera pas opéré. Il portera une attelle en attendant d'aller mieux. FM assure que sa saison est terminée. Mais deux mois, ça amène à la fin mai, où la dernière journée est programmée le samedi 21, avec un déplacement à Nantes pour l'ASSE.

Pour peu que sa guérison avance plus rapidement, Falaye Sacko pourrait donc figurer dans le groupe stéphanois pour ce dernier match...

Raphaël Nouet

Rédacteur