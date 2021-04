ASSE : une polémique inévitable en vue face au PSG ?

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à Bordeaux

Le PSG est un favori sur une jambe avant de recevoir l’ASSE (13h). Privé de cinq titulaires face aux Verts, Mauricio Pochettino va devoir mettre sur pied une équipe compétitive tout en pensant au quart de finale de la Coupe de France mercredi contre le SCO d’Angers (18h45).

En attendant, une décision semble déjà annoncer des tracas pour la bonne tenue de la rencontre du jour : la nomination de Ruddy Buquet. Comme l’a récemment fait savoir Mohamed Toubache-Ter, l’arbitre central de PSG-ASSE était celui qui était aux manettes de la vidéo dimanche dernier lors du large succès des Verts devant les Girondins de Bordeaux (4-1).

« Le Sainté/Bordeaux pas loin du chef d’œuvre dans le genre »

Lors de ce match à sens unique, deux penalties très litigieux ont été sifflés et validés par la VAR, ce qui a consterné une bonne partie des observateurs. Pour preuve, le but injustement refusé à Stéphane Bahoken hier à Angers contre le Stade Rennais (0-3) a déterré ce récent mauvais souvenir. « Pas vu l’action mais j’ai l’impression de lire les mêmes commentaires chaque week-end. Le Sainté/Bordeaux de dimanche dernier n’était pas loin du chef d’œuvre dans le genre », a ironisé Loïc Folliot de Presse Océan. Il n'y aurait donc plus qu'à croiser les doigts pour éviter toute polémique arbitrale aujourd'hui.