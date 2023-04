ASSE : une première bonne nouvelle tombe avant Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE a fait un pas de géant vers le maintien en Ligue 2 en s’imposant samedi face au Paris FC (4-2). Dans un match à rebondissements, les hommes de Laurent Batlles ont su faire le dos rond pour repartir avec une précieuse victoire qui les classe désormais au 11e rang de Ligue 2.

À six jours d’un autre périlleux déplacement à Grenoble (20h45), en clôture de la 31e journée de L2, ce nouveau succès donne plus de garanties de maintien. Du côté des supporters, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle. Et on le montre d'ores et déjà !

Selon Actu Sainté, qui suit l’ASSE au quotidien, le parcage visiteurs pour le déplacement en Isère affiche déjà complet. Et, ce, avant même la vente au grand public ! « L’ambiance s’annonce électrique », ajoutent nos confrères stéphanois sur Twitter. On en est persuadé et on a déjà hâte d’y être...