ASSE : un cadeau tombé du ciel pour les Verts en Coupe de France !

Au 8e tour de Coupe de France, l'ASSE recevra Nîmes, relégué en N1 cette saison et qui est actuellement 13e dans son championnat. La défaite d'hier face au Red Star (0-2), la quatrième consécutive à l'instar des Verts, a fait revoir ses plans à Frédéric Bompard.

« La Coupe de France, ce n’est pas la priorité »

« C’est notre quatrième défaite d’affilée en championnat, ça me dérange car pour le moral ce n’est pas bon. On est relégable. Le match de la prochaine journée contre le GOAL FC, un concurrent direct, il est primordial. Je l’ai dit aux joueurs. Je vais mettre Saint-Étienne de côté, a affirmé le coach des Crocos en conférence de presse. Ce qui nous intéresse, nous, c’est notre pain quotidien, c’est le championnat. On verra, on a toute la semaine pour préparer le match de Coupe de France, mais ce n’est pas la priorité. La priorité, c’est ce dernier match avant la trêve, le GOAL FC à la maison. Les gars, vous vous démer*** comme vous voulez, mais c’est trois points à la fin du match ! »

