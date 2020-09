ASSE : une promesse de la réserve fait un appel du pied à Claude Puel

Le projet piloté par Claude Puel à l'ASSE fait la part belle aux jeunes joueurs. Ça tombe bien, Victor Petit a 19 ans. Les Verts espèrent également rebooster leur centre de formation afin que celui-ci alimente chaque année l'équipe professionnelle. Ça tombe bien, Victor Petit est pensionnaire de l'Etrat, où il est arrivé en provenance de Chambéry. Avant de rencontrer son ancien club avec la réserve stéphanoise, le milieu de terrain a fait part de ses ambitions au site de ses anciennes couleurs.

"Au début, je n’aurais jamais pensé arriver à signer professionnel. Je me suis dit qu’il fallait faire les choses dans l’ordre, étape par étape et au fil des années, j’ai gagné en confiance. Ça a été difficile au début, d’être loin de mes parents mais, au final, je m’y suis fait, je me suis mis dans le bain, et j’ai monté les échelons. Je suis fier d’en être arrivé là mais il me reste encore un palier à franchir pour intégrer le groupe professionnel de façon définitive, je ferais tout pour y arriver." Claude Puel, qui n'aime rien tant que les joueurs motivés, sera ravi de lire ça !