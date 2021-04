ASSE : une promesse des Verts dit adieu à Puel cette saison !

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Avec le retour de Miguel Trauco et la présence de Gabriel Silva, Timothée Kolodziejczak et Panagiotis Retsos ne semblent plus faire partie des plans prioritaires de Claude Puel à l’ASSE. Comme déjà évoqué la semaine dernière, il est probable que le Grec, prêté par Leverkusen, ne porte plus le maillot vert jusqu'à la fin de la saison.

Les deux joueurs stéphanois ne devraient pas être les seuls à avoir fait une croix sur cette saison. L’ES Veauche, son ancien club, affirme que Baptiste Gabard est d’ores et déjà forfait pour la fin de l’exercice 2020-2021.

Gabard est blessé au quadriceps

Le milieu de 21 ans, lancé par Puel à deux reprises en Ligue 1, serait victime d’une blessure au quadriceps. En début de saison, l’entraîneur de l’ASSE nourrissait beaucoup d’espoirs à son sujet. Ceux-ci n’ont visiblement pas porté leurs fruits.