ASSE : une recrue confirme que les Verts sont à bout mentalement

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Dans un match où les Verts ont longtemps surclassé leur adversaire, en menant 2-0 à la pause, les Stéphanois se pensaient hors de danger. Ils se sont finalement fait rattraper dans les dix dernières minutes du match, avec des buts coup sur coup d’Alexandre Mendy, puis de Samuel Essende à seulement deux minutes d’intervalle.

« On a beaucoup donné mentalement »

Dans ce match qui comptait pour du beurre pour les deux équipes, les Stéphanois ont montré un beau visage, mais ont trop facilement craqué dans les dernières minutes. Lamine Fomba, arrivé cet hiver, explique ça par une certaine fatigue mentale : « On a beaucoup donné mentalement depuis le début de la saison, on est maintenu, on est dixième. C’est dommage d’avoir lâché dans ces dix dernières minutes », a livré l’ancien nîmois.