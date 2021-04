ASSE : une stat en dit long sur la marge de progression d'Aouchiche

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les débuts d'Adil Aouchiche à l'ASSE laissent les observateurs sur leur faim et la prestation du milieu de terrain hier contre Bordeaux n'y a rien changé. Le Titi parisien (18 ans) a tiré le corner qui a permis à Wahbi Khazri d'inscrire le second de ses trois buts, mais il n'a guère brillé dans le jeu. Trop tendre, trop inconsistant. Et Claude Puel l'a remplacé dès l'heure de jeu en faisant entrer Zaydou Youssouf, auteur du 4e but stéphanois.

Il n'a terminé qu'un match en 19 titularisations !

Toutes compétitions confondues, Adil Aouchiche a disputé 29 matches depuis le début de la saison. Et sur ces 29 matches, il n'en a joué qu'un seul dans son intégralité. C'était lors de la 1ere journée de L1 face à Lorient (2-0). Depuis, le milieu de terrain a systématiquement été remplacé à chaque fois qu'il a été titularisé (19 titularisations). Lors de ses 17 autres titularisations, il a été remplacé dès la mi-temps lors de 5 matches et avant la 75e lors de 8 matches. Et entre la 76e et la 90e lors de 5 matches.