ASSE : une surprise pleine de malice dans le onze de Puel contre le LOSC ?

Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Le champion de France arrive à Saint-Étienne. Ce soir, Geoffroy-Guichard sera en effet le théâtre du choc entre l’ASSE et le LOSC comptant pour la 3e journée de L1 (20h45). Après deux matches nuls, les Verts devront faire le plein à domicile pour valider un début de saison honorable dans les intentions.

Pour ce faire, Claude Puel pourrait être amené à modifier ses plans par rapport au match de dimanche dernier à Lens (2-2). Alors que ses entrées en jeu ont été timides aussi bien contre les Merlus (1-1) que contre les Sang et Or, L’Équipe croit savoir qu’Arnaud Nordin devrait être titularisé ce soir dans le Chaudron.

Un 4-3-3 serait mis en place pour débuter la rencontre, sans le retour a priori de Miguel Trauco sur le flanc gauche de la défense. En attaque, Denis Bouanga et Wahbi Khazri devraient accompagner Nordin, appelé à remplacer Romain Hamouma sorti touché à Bollaert. Le site de supporters, Poteaux Carrés, rappelle que c'est contre le LOSC et à GG que ce même Nordin avait marqué son premier but en pro il y a cinq ans. Le malin Puel pourrait s’en être rappelé...