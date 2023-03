ASSE : une vieille connaissance des Verts au sifflet à Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Ces dernières heures, la LFP a annoncé les désignations des arbitres pour la 26ème journée de Ligue 2 et c'est une vieille connaissance de Ligue 1 qui arbitrera le choc entre les historiques Bordeaux – ASSE : Nicolas Rainville (40 ans).

Rainville, un Lucky Luke du carton !

A l'occasion de son premier match depuis novembre, l'arbitre gardois – qui a dirigé 9 matchs de L2 cette saison … et distribué 9 cartons rouges ainsi que 38 cartons jaunes – retrouvera une AS Saint-Etienne qu'il n'a plus croisé depuis 2018 (20 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 8 défaites).

Nicolas Rainville a l'habitude des ASSE – Bordeaux et Bordeaux – ASSE puisqu'il en a dirigé quatre entre 2011 et 2015 (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). En espérant que, cette fois-ci, il garde le carton dans sa poche...