ASSE – Valenciennes : Krasso et Bamba, deux beaux éclairs dans la grisaille... les notes des Verts

LARSONNEUR (6)

Face à ses anciens coéquipiers, le gardien des Verts a eu peu d'arrêts à faire. Mais juste après l'ouverture du score de Krasso, il a eu deux interventions décisives (50e, 52e). Dans la 8e place finale de l'ASSE, il aura été très important.

APPIAH (5)

Averti pour avoir découpé Boudraa (71e), l'ancien nantais aura fait meilleure impression lors de ses premiers mois en Vert que lors des dernières journées de L2...

BRIANCON (6)

Comme souvent, le capitaine des Verts a donné l'exemple au niveau de la détermination, dans l'agressivité aussi. De bonnes interventions et c'est sur une montée de sa part que l'ASSE a doublé la mise, via Bamba. Solide et généreux, le brassard lui va bien !



PETROT (5)

Un match sans trop d'accrocs, comme souvent ces derniers temps. Il aura haussé son niveau lors de la deuxième partie de saison, et heureusement...

Bamba a fait fort à son entrée, Bouchouari aussi



CAFARO (6)

Sur son flanc droit, il a été le premier à solliciter Sy (11e, 26e). Remuant, inspiré, il a bien combiné avec Krasso sur l'ouverture du score. Sa fin de saison est encourageante.



CHAMBOST (5), puis LOBRY

Chambost a été moins en vue que lors des matches précédents. Remplacé par LOBRY, passeur décisif sur le but de Bamba.

MONCONDUIT (5,5)

Devant la défense, il a mis un peu de temps à entrer dans son match mais il est monté en puissance. Il est allé au mastic et a eu peu de déchet dans ses transmissions. Sobre et plutôt efficace.

MOUEFFEK (5), puis BOUCHOUARI

Moueffek s'est montré actif d'entrée. Entreprenant, il n'a pas été en réussite dans les derniers gestes et gagnerait sans doute à lever un peu plus la tête... Remplacé par BOUCHOUARI, qui a régalé par ses prises de balle et ses passes, apportant plus de verticalité au jeu de l'équipe. Une très bonne rentrée.

NKOUNKOU (5)

Sur son aile gauche, il a encore fait preuve d'un gros volume. Beaucoup d'appels, de courses et de centres, mais la précision et la réussite lui ont fait défaut. Une belle occasion gâchée sur la fin, sur un dernier contre (94e).

KRASSO (7), puis FALL

Krasso a été assez discret en première mi-temps mais c'est lui qui a fait la différence dès le retour des vestiaires avec un missile de 25 mètres sous la barre pour ouvrir le score. Son 17e but de la saison a embrasé le Chaudron, qui lui a réservé une ovation méritée à son remplacement par le jeune FALL.

WADJI (5), puis BAMBA

En pointe, Wadji a apporté sa profondeur et sa combativité mais il n'a pas été très dangereux, hormis lorsqu'il a buté sur Sy (19e). Remplacé par BAMBA, venu inscrire le but du break d'une jolie pichenette sur le gardien valenciennois.